İzmir’de 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

İzmir’de deprem oldu. Buca ilçesindeki deprem saat 23.51’de meydana geldi.

AFAD verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 9.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER