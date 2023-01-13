İzmir’de 3.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

İzmir’in Buca ilçesinde, 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre derinliği 9,97 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

AFAD verilerine göre saat 16:26’da Buca 3.7büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Gaziemir gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER