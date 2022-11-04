İzmir’de 4.9 büyüklüğünde deprem sonrası 13 artçı sarsıntı

İzmir’in Buca ilçesinde saat 03.29’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre Konak’ta bir caminin minaresi yıkıldı.

Latif SANSÜR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 03.29’da İzmir’in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise Buca’daki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30’a kadar en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

YARALILARDAN BİRİ YOĞUN BAKIMDA

İzmir’e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ” “Hastanelere 31 vatandaşımız panik sebebiyle başvurdular. Üçü şu anda tedavi altındalar. Birisi yoğun bakımda.” açıklamasında bulundu.

Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi’ndeki Selahattin Oğlu Camisi’nin minaresi hasar gördü. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarlar ulaştı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır” bilgisini verdi.

TUNÇ SOYER: TÜM EKİPLERİMİZ DEVREDE

Deprem sonrası açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak’ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve İZBAN tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “geçmiş olsun” mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun İzmir” ifadesini kullandı.

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