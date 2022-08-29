İzmir’de 98 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir’in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurların tarafından Türk kara sularına itilen 96 kaçak göçmen ile iki Türk şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Organizatör olduğu değerlendirilen ikisi Türk olmak üzere üç kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ağustos Pazar Günü saat 04.30 sıralarında, Foça ilçesi Aslanburnu mevkii açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, can salları içerisindeki göçmenleri gemiye aldı.

İRAN, IRAK, AFGANİSTAN…

Kıyıya getirilen göçmenler Foça Balıkçı Barınağı’na çıkartıldı. Göçmenlerin 23’ünün İran, 15’inin Irak, 42’sinin Afganistan, 4’ünün Suriye, 12’sinin Bangladeş uyruklu olduğu belirlendi.

Kurtarılanlar arasında yer alan İ.C. isimli bir Suriyeli ile birlikte, organizatör ile bağlantısı olduğu değerlendirilen K.Y. ve Y.K. adlı iki Türk şüpheli savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Foça Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden göçmenlerin İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilecekleri bildirildi. (DHA)

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