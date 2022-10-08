İzmir’de aile hekimine pusu: Hayati tehlike sürüyor

İzmir’in Torbalı ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Ekin Hürel Günay, mesai çıkışı üç kişinin sopalı saldırısına uğradı. Kafası ve göğsüne aldığı darbelerle yaralanan Günay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Latif SANSÜR

Aile Hekimi Dr. Ekin Hürel Günay, mesaisi bittikten sonra görev yaptığı Torbalı 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nden evine gitmek üzere ayrıldıktan kısa bir süre sonra elleri sopalı üç kişinin saldırısına uğradı.

Saldırıda kafası ve göğsüne aldığı darbelerle yaralanan Günay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hekim arkadaşları Ekin Hürel Günay’ın kafa travması geçirdiğini, orbital kemiğinde kırıklar bulunduğunu, hayati tehlikesi devam ettiği için Acil Servis’te gözetim altında olduğunu açıkladı. Günay’a saldıran üç kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Günay’ın bir ay önce bir meslektaşına destek için Beyaz Kod verdiği için saldırıya uğradığı öğrenildi.

İZMİR TABİP ODASI KINADI

İzmir Tabip Odası olay sonrası yaptığı açıklamada olayın planlı ve organize bir saldırı olduğunu dile getirerek, gözaltına alınan saldırganlarla ilgili adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Sağlıkta terörün durdurulmasını istedi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’da saldırıyı kınayarak “Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bakanlığı tekrar uyarıyoruz! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” ifadelerini dile getirdi.

CHP’Lİ ŞEKER: YAZIKLAR OLSUN!

CHP İstanbul Milletvekili Doktor Ali Şeker, saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımda “Bir ASM’de görev yapan doktor 1 ay önce engelli meslektaşına destek olarak beyaz kod verdiği 3 kişi tarafından takip edilerek sopalarla darp edildi. Yazıklar olsun…” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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