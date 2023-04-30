56.9 F
Los Angeles
30 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemİzmir’de AKP’nin iki numarasından tepki çeken sözler

İzmir’de AKP’nin iki numarasından tepki çeken sözler

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı. Millet İttifakı’nın tarihi mitingine giden vatandaşları hedef alan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

* İzmir’de bir grup Millet İttifakı militanı, HDP ile girdikleri yatak odalarından çıkıp, mitinge gidiyor anlaşılan!

* Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Küfürler savursanız da bir yerlerinizi yırtsanız da gideceğiniz yer PKK kucağı!

* Dün olduğu gibi, 14 Mayıs’ta size öyle bir çakacağız ki, bir daha belinizi doğrultamayacaksınız!

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,488BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,519TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States