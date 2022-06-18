İzmir’de art arda orman yangınları

İzmir’in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangında Karaburun ilçesinde çıktı. İnsansız Hava Aracı (İHA)’nın da tespit ettiği yangına müdahale başladı.

İzmir’in Foça ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.

Bu yangının ardından bir yangın ihbarı da Karaburun ilçesi Bozköy civarından alındı. Orman yangını, bölgede devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da tespit edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı. Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi.

ALEVLER 1,5 HEKTAR ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

Öte yandan İzmir’in Foça ilçesindeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Soğutma çalışmaları sırasında bir arazöz şarampole devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Arazöz, iş makinelerinin yardımıyla düzeltildi. Yangında ilk belirlemelere göre çam ormanı, zeytinlik ve otluk toplam 1,5 hektar alanın küle döndüğü bildirildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Serhat Sözbir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse de söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde izleyip, bilgi aldı.

Foça Kaymakamı Ali Çetin alınan ihbar üzerine ekiplerin çok kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi.

Kaymakam Ali Çetin, “Ilıpınar Mahallemizde saat 14.00 sıralarında orman yangını ihbarı alınmış olup, orman ekipleri ve diğer ekiplerimiz zamanında müdahaleyle şu an itibariyle yangını kontrol altına aldı. Orman ekiplerimiz soğutma çalışmaları yapmaktadır. 3 helikopterimiz, orman teşkilatımızla diğer güvenlik birimlerimiz, AFAD da dahil olmak üzere bütün ekiplere çalışmaları için teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyorum” dedi.

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