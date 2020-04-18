İzmir'de basın mensuplarına “sağlık paketi” dağıtıldı

İZMİR (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi iş birliğinde İzmir'de sahada görev yapan basın mensuplarına, içerisinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu malzemelerin bulunduğu sağlık paketi dağıtıldı.

EMD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinde, sahada görev yapan basın mensupları için Tarım ve Orman Bakanlığı desteği, EMD İzmir Şubesi iş birliğinde sağlık paketi hazırlandı.

İçerisinde maske, eldiven, kolonya gibi ürünlerin yanı sıra kırmızı mercimek, bitki çayları, yeşil çay, fındık, pekmez gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin de bulunduğu pakette basın mensuplarının evde kalan çocukları da düşünülerek boyama kitapları ile beraber tarım ürünlerinin anlatıldığı hikaye kitaplarına yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İzmirle ilgili hassasiyetini bildiklerini belirterek "Sayın Bakanımız hassasiyetini bu zor zamanda da gösterdi. Sahada görev meslektaşlarımıza ayrım yapmadan elini uzatan Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.