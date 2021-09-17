İzmir’de belediye otobüsü ile TIR çarpıştı: 12 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde belediye otobüsü ile TIR’ın çarpıştığı trafik kazasında biri ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale Karayolu Helvacı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. yönetimindeki 35 NKG 74 plakalı tır, İzmir yönünden Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada, Barbaros Mahallesi istikametinden gelen A.S. idaresindeki 35 DC 5049 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler İ.Y İle A.S ve otobüs içerisinde bulunan 10 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Menemen ve Aliağa Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan belediye otobüsünün sürücüsü A.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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