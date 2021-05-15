İzmir'de Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

İZMİR (AA) – Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi İzmir'de 2-1 mağlup ederek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ın taraftarları, İzmir'de kutlama yaptı.

Maçın ardından kentin çeşitli yerlerinde toplanan taraftarlar, şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Takımın konakladığı Konak ilçesindeki otel önünde ellerinde Beşiktaş bayraklarıyla toplanan grup marşlar söyledi, tezahüratta bulundu. Otelin çevresindeki sokaklarda toplanan taraftar grupları polis tarafından uzaklaştırıldı.

Balçova ilçesinde Üçkuyular Meydanında, Karabağlar ilçesinde Eski İzmir Caddesinde de sevinç gösterileri bulunan gruplara, polis ekipleri Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle dağılmaları uyarısında bulundu. Kutlamaları sürdürenler polis tarafından uzaklaştırıldı.

Çiğli'de de bir grup Beşiktaş taraftarı araç konvoyu ile kutlama yaptı.

Bazı taraftarlar ise şampiyonluk sevinci evlerinde yaşadı. Balkonlara çıkan İzmirli taraftarlar tezahüratlarda bulundu.

– Beşiktaş konaklayacağı otele geldi

Öte yandan Beşiktaş takımı, konaklayacağı otele ulaştı. Polis, takım otobüsünün otele ulaştığı güzergahta taraftarların toplanmasına izin vermedi.

Otel önünde takımı bazı futbolcular ve kulüp yöneticileri karşıladı. Teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunuldu.