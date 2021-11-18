İzmir’de binlerce işçi aynı anda haykırdı: Geçinemiyoruz!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği’nin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen binlerce işçi, “Hükümet istifa”, “Hırsızlara değil, halka bütçe”, “Emekten, halktan yana bütçe için omuz omuza!” sloganları attı.

Latif SANSÜR

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) çağrısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan işçiler, geçim sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla bir eylem yaptı.

Binlerce işçi, taşıdıkları pankartlar, attıkları sloganlarla “Geçinemiyoruz” dedi.

Basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı yaptı. Sarı, Türk-İş ile Hak İş başta olmak üzere tüm memur ve işçi sendikalarına “Bir günlük genel grev ile emekçilerin sesini duyuralım” çağrısında bulundu.

EMEKÇİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Ülkenin, halkın artık nefes almak istediğini söyleyen Memiş Sarı, “Masal dinlemek değil, geçim sorunumuza çözüm istiyoruz” diyerek TBMM‘de görüşülen 2022 yılı bütçesine dikkat çekti.

Sarı, “Asgari ücret aralıkta belirlenecek. Yine dar gelirliden alınıp patronlara verilecek. Yine saraya sermayeye, savaşa bütçe ayrılacak. Emekçiler unutulacak. Anayasa’da Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olduğu yazıyor. Bütçe ve asgari ücret belirlenirken sosyal devlet gibi davranın. Bu ülke, bu halk artık nefes almak istiyor. Gelirde ve vergide adalet istiyoruz. Bu kış ya işçilere emekçilere, ya da sesimize kulak tıkayan iktidara kara kış olacak” dedi.

‘GELİRDE ADALET SAĞLANMALI’

İktidar temsilcilerinin her gün televizyonlara çıkıp ülkenin şahlanması, büyümesiyle övündüğünü söyleyen Sarı,

“Ekonomiyi alın teri dökerek, çalışarak, üreterek biz büyütüyoruz. Peki bizim ekmeğimiz neden büyümüyor. Eğer dediğiniz doğruysa, ülke büyüyorsa işçiler de bu büyümeden payını almalı” diyerek gelirde adalet sağlanması, asgari ücretin vergisinin sıfırlanması, tüm kesintilerin hazineden karşılanması, patrona verilen desteklerin işçilerden de esirgenmemesini istediklerini söyledi.

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