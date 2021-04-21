İzmir'de bir deponun ardından da apartmanın duvarına çarpan kamyonun şoförü yaralandı

İZMİR (AA) – İzmir'in Bayraklı ilçesinde önce bir deponun ardından da bir apartmanın duvarına çarpan kamyonun şoförü kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Osmangazi Mahallesi 592/12 Sokakta ilerleyen C.A. yönetimindeki 35 ACG 617 plakalı kamyon, önce bir deponun duvarına ardından 3 katlı apartmanın zemin katının duvarına çarparak durdu.

Kazada hafif yaralanan şoför, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Deposuna ait duvarın bir kısmı yıkılan Erdoğan Dumluoğlu, gazetecilere olay sırasında üst kattaki evinde olduğunu belirterek, büyük bir gürültü duyduğunu, balkona çıktığında kamyonun çarptığını gördüğünü anlattı.

Sokağın dar olmasına rağmen çok işlek olduğunu kaydeden Dumluoğlu, "Şu yolda can güvenliğimiz yok. Çocuklarımız çıkamıyor. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Evi hasar gören 56 yaşındaki emekli Bilgin Ertem de olay sırasında eşi, kızı ve torunlarının evde olduğunu aktararak, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Daha önce de bir hafif ticari araç, bir de iş makinesinin evine çarptığını belirten Ertem, yetkililerden yolla ilgili çalışma yapılmasını istedi.