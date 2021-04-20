İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan sanık hakim karşısında

İZMİR (AA) – İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak ağır yaralayan ve hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Burak K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu sözcüsü ile müşteki Aycan K. de hazır bulundu.

Tutuklu sanık Burak K. eşiyle arasında boşanma davası olduğunu, olay günü çocukları için eşiyle buluşmak istediğini ve bir yerde yemek yediklerini, eşinden akşam eve gelmesini istediğini söyledi.

Sanık, eşinin bunu reddettiğini ve hayatında başkası olduğunu söylediğini savunarak, "Bunun üzerine cebimde bulunan bıçağı çıkardım. Boğazıma dayadım, kendimi öldürürüm dedim. O da 'Öl senden kurtulayım.' dedi. Bıçağı bir anda eşime yönelttim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra bıçağı yere attığımı ve 2 kişinin koluma girdiğini hatırlıyorum. "dedi.

Mahkeme Başkanının "Buluşmaya neden bıçakla gittiği" sorusuna ise sanık, "Eşimle buluşmaya giderken çarşıdan bıçak alıp gittim. Eşim buluşmaya gelmeseydi kendimi öldürecektim." yanıtını verdi.

– "Etraftakiler sandalye atmaya başlayınca beni bıraktı"

Olay günü eşinin aradığını ve barışmak istediğini söylediğini ifade eden Aycan K, "Çocuklarla ilgili sözler söyleyince dayanamadım, buluşmaya gittim. Karşıyaka'da bir kebapçıya gittik. Yemeği bitirmeden önce 'Son kez soruyorum, geliyor musun gelmiyor musun?' diye sordu. Eve dönmeyeceğimi belirttim. Sırtımı sıvazlayarak 'Yemeğini güzelce ye. Bu son yemeğin.' dedi. Yanımda oturduğu için kalkamadım. Bir kez daha sordu gelmeyeceğimi söyleyince belinden bıçağı çıkardı. 'Bana yar olmayacaksan seni kimseye yar etmem.' dedikten sonra bıçaklamaya başladı. Yardım istedim. Yardım etmeye çalışanlara bıçağı göstererek 'Yaklaşmayın.' dedi. Etraftakiler ona sandalye atmaya başlayınca canı acıdı ve beni bıraktı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Aycan K. eşiyle konuşması sırasında "Hayatımda başka biri var." şeklinde bir cümle sarf etmediğini söyledi.

Müşteki avukatları dışarıdan müdahaleler olmaması durumunda sanığın eylemini tamamlayacağını, eylemin planlı olduğunu ve sanığın eylemini meşrulaştırmak için müştekiye iftira attığını belirtti.

Mahkeme heyeti, müşteki Aycan K'deki her bir yaranın değerlendirilerek yaşamsal tehlike doğurup doğurmadığı, iç organlarda hasar meydana getirip getirmediği, uzuv zaafı olup olmadığı yönünde rapor istenmesine karar verdi.

Heyet sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 3 Kasım 2020'de yaşanan olayda Burak K. boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Aycan K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Tutuklanan Burak K. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.