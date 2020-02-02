İzmir’de Corona virüsü alarmı!

Yazan:
Alaturka Online
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Akşam saatlerinde 2 Tayland vatandaşı, Torbalı Devlet Hastanesi’ne öksürük ve ateş şikayetiyle başvurdu. Hastane yetkilileri, coronavirüs, endişesi nedeniyle hastanenin Acil Servisini boşalttı.

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Hastanede tedbir amaçlı maske dağıtıldı. 2 Tayland vatandaşı, alınan önlemlerin ardından tedaviye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri, yapılan çalışmalar neticesinde 2 Tayland vatandaşına gribal enfeksiyona bağlı rahatsız görüldüğünü ve taburcu edileceklerini bildirdi.

Bu açıklamanın ardından hastanede alınan önlemler kaldırıldı. DHA

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