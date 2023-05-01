İzmir’de coşkulu 1 Mayıs

İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının adresi, 29 Nisan Cumartesi günü Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 30 Nisan Pazar günü de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortağı partilerin genel başkanlarının da katılımıyla miting yaptıkları Gündoğdu Meydanı oldu.

EMEKÇİLERİN TALEPLERİ DİLE GETİRİLDİ

Sendikaların öncülük ettiği 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için sabah saatlerinden itibaren Konak Meydanı, Lozan Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı girişinde toplanmalar başladı. Buralarda toplananlar, saat 12.00 sıralarında, geniş güvenlik önlemleri alan polisin oluşturduğu kontrol noktalarından geçerek, kutlamaların yapılacağı Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde pankart ve döviz taşıyan kalabalık, üç gündür mitinge ev sahipliği yapan Gündoğdu Meydanı’na ulaştı. Meydanda toplananlar çalan müzikler eşliğinde kutlamalara başladı. Sendika yöneticileri alanda toplananlara seslenip, çalışma koşulları, hak kayıpları ve emekçilerin talepleriyle ilgili konuşmalar yaptı.

BAŞKAN SOYER VE CHP’LİLER DE KATILDI

On binlerin katılımıyla Gündoğdu Meydanı’nda yapılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatlarıyla Kültürpark Lozan Kapısı’ndan kortej eşliğinde geldi.

Kutlamalara CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Millet İttifakı milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

“O ZORBALAR TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKLER”

Alanda konuşan Başkan Tunç Soyer, “On yıllardır emeğin hakkının gasp edildiği, alın terinin yok sayıldığı, haklarımızın elinden alındığı bir düzen içinde yaşadık. İlk defa bu düzeni değiştirmeye çok yakınız. Çok yakında hakkımızı gasp eden o çeteler, o zümreler var ya, onların elinden hepsini geri alacağız, halkımıza geri vereceğiz.

Çok az kaldı. Bugüne kadar birçoğumuzu gömmeye çalıştılar; Deniz’ler, Ali İsmail’ler, Uğur Mumcu’lar… Ama biz tohumuz, gömüldükçe daha çok geliriz. Çoğalarak geliriz. Bundan sonra da çoğalmaya devam edeceğiz. Halktan, emekten yana iktidarı hep beraber kuracağız. Gün gelir zorbalar kalmaz gider. O güne çok az kaldı. O zorbalar tıpış tıpış gidecekler. Hakkımızı söke söke alacağız, hem de demokrasiyle, oyumuzla. Bir şey değişecek her şey değişecek” dedi.

“BU SEÇİMDE TARİH YAZILACAK”

Gündoğdu Meydanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı’nın birer gün arayla Gündoğdu Meydanı’nda yaptıkları mitingleri kıyaslayan Başkan Tunç Soyer, “İki mitingi karşılaştırdığımızda arada uçurum var. Bunlar önemli değil ama Türkiye çok net bir biçimde değişim ve dönüşümün içerisinde. Bu değişim halktan geliyor. Bu değişim sandıkta gerçekleşecek. Halkın isteği hiçbir siyasi gücün önüne geçemez. Bu değişimi Millet İttifakı gösterecek. Halkın istediği her şeyi bu ittifak alacak. Demokrasiyle, oyla alacak. Bu seçimde tarih yazılacak” diye konuştu.

SUAVİ’DEN 15 MAYIS MESAJI

Mitingin ardından Gündoğdu Meydanı’ndaki emekçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Suavi konserine katıldı. Suavi, “15 Mayıs sabahına rahat bir ülkeye uyanmayı yürekten istiyorum. Hiç kimse bana arkadaş şarkını söyle, bu işe karışma demesin, ben her şeye karışmak üzerine yaratılmış bir insanım. Ben dediysem doğrudur zihniyetin çok sesliliğe olan inancımla ve saygımla kınıyorum.15 Mayıs’a insan gibi uyanmak istiyorum” dedi.