İzmir’de de 65 yaş uygulaması kaldırılıyor

Corona salgını nedeniyle yetkililer yaşlıların evden çıkmamasını isterken birçok şehirde yaşlılara verilen 65 yaş üzeri avantajlı toplu taşıma kartları geçici olarak askıya alınıyor.

Son olarak İzmir’de de benzer bir karar verildi ve avantajlı kartlar kullanıma kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

* Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 virüsüyle ilgili olarak yaşadığımız olağanüstü süreç farklı zorunlulukları gündemimize getirmektedir.

* Özellikle ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın birinci derecede riskli grup olmasından kaynaklı olarak, bu yurttaşlarımızı koruma tedbiri oluşturmak için yeni bir karar aldık.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartlar İzmir’de geçici olarak askıya alınmıştır.

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