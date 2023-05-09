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9 Mayıs 2023
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İzmir’de ‘demokrasi’ yürüyüşü

Alaturka Online
Alaturka Online
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürüyüş ve fener alayı için katılım çağrısında bulundu.

Soyer, paylaşımında “Haydi İzmir, ferah ve refah için, demokrasi için buluşuyoruz. İzmir’den yakacağımız ışık Türkiye’yi aydınlatsın…” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş ve fener alayı için toplanma noktası olarak Üçkuyular Meydanı belirlendi. Yürüyüş saat 20.30’da toplanma noktasından başladı. Yürüyüşe, Tunç Soyer de katıldı.

Yurttaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, marş söyleyerek ve slogan atarak yürüdü.

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