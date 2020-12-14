İzmir'de denizin taşması sonucu su içinde kalan araçlar bölgeden çıkarıldı

İZMİR (AA) – İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin taşması sonucu su içinde kalan çok sayıda aracın çıkarılması için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Bölgede hafta sonu etkili olan yağmurun ardından Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması sonucu sahil bandındaki sitelerin bahçelerine dolan suyun tahliyesi için çok sayıda ekip görev yaptı.

Çeşitli ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, sitelerin bahçesindeki ve yollardaki suyu vidanjör ve su pompalarıyla tahliye etti.

Su içinde kalmaları nedeniyle hasar gören araçlar, çekici yardımıyla çekildi.

– "İkinci defa başımıza geliyor"

Aracı su altında kalan Mert Üstüner, yaptığı açıklamada, annesinin bu mahallede yaşadığını, onun haber vermesi üzerine gece bölgeye geldiğini, çekicilerin dahi su dolan alana giremediğini gördüğünü belirtti.

Üstüner, "Bu daha önce de olmuştu, ikinci defa başımıza geliyor. Yine araba gitti. Yağan yağmur bu kadar şiddetli değil, tamamen denizden taşan suyla alakalı." diye konuştu.

Daha önce de benzer durumlar yaşandığı için gece bölgeye gelerek aracını çektiğini söyleyen Ömer Çömezoğlu da "Lodostan dolayı deniz patlıyor. Yeni yapılan gökdelenler de herhalde denizi, hava akışını tıkadı. Geçen sene aracımızda hasar olmuştu. Bu sene erken davrandık, gece saat 04.00'te çektik." ifadelerini kullandı.

Belediyenin denizin kenarına set oluşturma çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Çömezoğlu, set devreye girdikten sonra su baskınlarının azalacağını düşündüğünü dile getirdi.

Mahalledeki sitenin görevlisi Erdal Yıldırım da güvenlik görevlisinin uyarısıyla gece tüm dairelerin zillerine basarak site sakinlerini uyandırdığını söyledi.

Suyun 15-20 dakikada site alanını doldurduğunu belirten Yıldırım, "Geçen yıl da aynı olaylar oldu. Gelecek dönemler için belediyenin başlattığı çalışmalar var. Bunlar olumlu sonuç verirse sorun yaşamayacağız." dedi.