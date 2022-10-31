İzmir’de e-skutere yeni düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi elektrikli skuter olarak tanımlanan araçların kullanımının artması ve bu duruma bağlı olarak hatalı parkların kamusal alanlarda işgale neden olması üzerine özel park alanları oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hızla yaygınlaşan elektrikli skuter (e-skuterler) için park alanları oluşturdu.

Çalışmalar kapsamında Üçkuyular İskelesi ile Mavişehir arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik sahil şeridi üzerinde BİSİM, tramvay istasyonu, vapur iskelesi ile entegre olacak şekilde 47 noktada toplam 668 adet e-skuter park yerinin yapımı tamamlandı.

İzmir’in iç kesimlerinde ise 16 noktada toplam 151 adet e-skuter park yerinin yapımının devam ettiği bildirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen çalışma tamamlandığında İzmir’de toplam 63 noktada 2 bin 457 kapasiteli e-skuter park alanına sahip olacak.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE SKUTER FİRMALARIYLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan hatalı park etme türleriyle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gelen şikayetler doğrultusunda İzmir’de faaliyet gösteren 9 e-skuter operatörünün yetkilileriyle toplantı yapıldı.

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı güncel coğrafi park sınırlamaları, kaldırım işgallerinin önlenmesi, yeni park yeri çözümleri, skuter kullanımında güvenlik, sürdürülebilir veri toplama sistemi ile ilgili konuların ele alındığı açıklandı.

“DAHA GÜVENLİ VE DÜZENLİ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Ulaşım Planlama Şube Müdürü Özlem Taşkın Erten konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “E-skuterler bugünün ve geleceğin vazgeçilmez mikro mobilite araçları olacak gibi görünüyor. Şu an İzmir’de 9 firmadan yaklaşık 16 bin tane skuter aracına izin verilmiş durumda. 22 kilometrelik sahil şeridimiz boyunca biz skuterlere da yer ayırmak istedik. Nasıl bisikletlere daha güvenli ve düzenli olsun diye bir park alanı tanıyorsak, şimdi de e-skuter firmalarının kullanımına da yer açmış olduk” diye konuştu.

“YAYALARI VE BİSİKLETLİLERİ ENGELLEMEDEN PARK EDİLELİ!”

Erten, “Yayaların geçişlerini engellemeden park edebilmelerini sağlamak için ya da bisiklet yolundaki kazalara sebebiyet vermemeleri adına biz kıyı şeridi boyunca özel alanlar tahsis ettik. Bütün firmalar bu alanları kullanabilecek. Bir skuter kullanıcısı, skuter park yerinden araç alıp bırakabileceğini bilecek. Bunu bir teşvik projesi olarak düşünebiliriz. Yaya olarak bu kıyıyı kullanan insanların aslında can güvenliği açısından skuterların da burada kullanılması için firmaların da kullanıcılarını teşvik etmesini diliyoruz. Özellikle skuter kullanıcılarının da kıyı boyunca skuterleri bıraktığı noktaların bu alanlar olmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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