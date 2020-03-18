İzmir’de esnaftan 3 ay kira alınmayacak

Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ”Corona virüsüyle mücadelede ekonominin yavaşlaması nedeniyle zor durumda olan esnafımızın da yanındayız. Sağlıklı ve güvenilir gıdanın çok daha önemli olduğu bu günlerde, meyve sebze ve su ürünleri hali ile diğer esnaf kiracılarımızdan isteyenlerin mart, nisan ve mayıs ayı kiraları ertelenecektir. Ekonomi yönetiminin alacağı kararlar ve yaşanacak gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapılacaktır. Kamuoyu ve kiracı esnafımıza saygıyla duyurulur.” dedi.

TÜRKİYE’DE VİRÜSTEN İLK ÖLÜM



Dün akşam corona virüsüyle ilgili bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 98’e yükseldiğini açıklarken, virüse bağlı bir kişinin öldüğünü “İlk kez bir hastamı kaybettim” sözleriyle duyurdu. Vefat eden hastanın 89 yaşında olduğunu ifade eden Bakan Koca, hastanın virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldığı bilgisini paylaştı.