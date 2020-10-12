İzmir’de feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Caddesi ile 617/1 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Cengin D.(24) idaresindeki motosiklet,

Bornova yönünden Bayraklı istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Motosikletin refüje çarpması sonucu, sürücü Cengiz D. ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kadın yolcu yola savruldu.

Cengiz D. ve kadın yolcu motosiklet ile metrelerce sürüklenirken, kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, ağır yaralandığı öğrenilen yolcu ve Cengiz D.’yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti.

MOTOSİKLET İKİYE AYRILDI

Motosiklet sürücüsü ve yolcunun kask taktığı öğrenilirken, kazanın şiddetini olay yerinde yapılan incelemede ortaya çıktı. Motosikleti çarpmanın etkisiyle ikiye bölündüğü görüldü. (DHA)