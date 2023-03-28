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28 Mart 2023
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İzmir’de feci kaza: Motosikletteki Meryem öldü, Ayşin ağır yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, Ayrancılar Mahallesi Eski Pancar yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ayrancılar Mahallesi’nden, Pancar Mahallesi yönüne giden Meryem Balım’ın yönetimindeki motosiklete, karşıdan gelen Ç.Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle Balım ve arkasında oturan arkadaşı Ayşin K. yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Meryem Balım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, arkadaşı Ayşin K. ise ağır yaralandı.

Durumu ağır olan Ayşin K., Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Meryem Balım’ın, arkadaşı Ayşin K.’yi motosikletiyle evine bırakmak isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Ç.Ç.’yi gözaltına aldı. (DHA)

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