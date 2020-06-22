İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 6 operasyonda yakalanan şüphelilerden 438'i tutuklandı

İZMİR (AA) – İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 6 operasyonda gözaltına alınan 847 şüpheliden 438'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM TEM Dairesi Başkanlığı arasındaki koordineli çalışmalar sonucu oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılıyor.

"Mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenenler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 631'i muvazzaf 928 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturmalar kapsamında 19 Kasım, 20 Aralık 2019 ile 14 Ocak, 18 Şubat, 9 ve 16 Haziran 2020'de düzenlenen 6 operasyonda 847 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 438'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 145'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten, 241'i de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı konuda haklarında soruşturma bulunan, delil veya sağlık durumları dikkate alınan zanlılardan 23'ü de savcılık kararıyla salıverildi.

Güvenlik güçleri, yakalama kararı bulunan 81 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.