İzmir’de gerçekleşen imza töreninde Uğur Dündar’a büyük ilgi!

İzmir, Karşıyaka Mavibahçe AVM’deki D&R Kitabevi’nde gerçekleştirilen imza etkinliğine, Gökmen Ulu ile birlikte kitabın kahramanı duayen gazeteci Uğur Dündar da katıldı. İmza günü etkinliğine büyük ilgi vardı. Uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler Uğur Dündar’a ve Gökmen Ulu’ya imza attırıp bol bol fotoğraf çektirdi.



Gazetecilik hayatı başarılar ile dolu olan, meslekte pek çok ismi yetiştirmiş ve yaptığı haberler ile efsaneleşmiş gazeteci Uğur Dündar’ın hayatını yine meslektaşı olan gazeteci Gökmen Ulu kaleme aldı.