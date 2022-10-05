İzmir’de Halk Konut projesi kapsamında 7 kooperatifle protokol imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in depremzedeler için Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirdiği Halk Konut projesi kapsamında 7 kooperatif ile protokol imzalandı. Başkan Tunç Soyer, “Ekonominin felakete sürüklendiği böyle bir dönemde, İzmir’den tüm Türkiye’ye umut oluyoruz. Belediye ve vatandaş kol kola girerek tarihe geçecek bir imece ortaya koyuyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kooperatifçilik modelini depremzedeler için de uygulamaya koyduğu Halk Konut projesi kapsamında 7 kooperatifle daha işbirliği protokolü imzalandı. 30 Ekim İzmir depreminde evleri hasar gören yurttaşlar için geliştirilen Halk Konut projesiyle daha önce Dilber, Çiçek Hanım Apartmanı ve Kılıç Apartmanı sakinlerinin kurduğu üç kooperatif ile masaya oturulmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde yapılan toplu imza törenine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eski Bakan Yaşar Okuyan, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Bayraklı halkı katıldı. Başkan Soyer, Adalet Mahallesi’ndeki imza töreninde “Yanınızdayız Tunç Başkan”, “Bayraklı Seni Yalnız Bırakmaz”, “İzmir’in Kalbi Bayraklı’nın Geleceği Şimdi Daha Güvende” dövizleriyle karşılandı.

İZMİR İMECESİ HALK KONUT

30 Ekim depremi sonrasında depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için vakit kaybetmeden birçok adım attıklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi;

*Tüm zorlu koşullara ve ekonomik krize rağmen asla mazeret üretmedik. Yeni modeller aramaya çalıştık. İzmirlilerin dertlerine derman olmanın somut yollarını aradık, bulduk ve uyguluyoruz. Halk Konut, üretenin aynı zamanda yöneten olduğu ekonomik demokrasi vizyonumuzun bir sonucu.

*Bu yepyeni modelin özünde tarımda, ulaşımda ve daha birçok sektörde başarıyla uyguladığımız kooperatif modeli var. İzmir’in kördüğüm olan eskimiş yapı stoku sorununu çözmek amacıyla bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatmıştık.

*Çağrımıza ilk önce İzmir’in iş insanları yanıt verdi ve mahalle ölçeğinde dönüşüm için yapı kooperatifleri kurulmaya başlandı. Bu sayede altı farklı bölgede şehrimizin yeni mahallerini inşa ediyoruz. Bugün toplu imza törenini gerçekleştirdiğimiz Halk Konut Projesi ise kooperatifleşme modelimizin bina ölçeğindeki yepyeni örneği.

“VATANDAŞIMIZIN YANINDA DURDUK”

Başkan Soyer depremde evleri yıkılmış veya hasar görmüş vatandaşların, binalarını yenilemek isteseler bile bu konuda kamunun gücünü yanlarında bulamadığının altını çizerek, “Biz, Halk Konut projesiyle vatandaşlarımızın yanında durduk ve kooperatif kurarak kendi binalarının müteahhidi olmalarını sağladık. Depremzede kooperatifleriyle beraber İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerimiz İzBeton ve Ege Şehir Planlama ile Bayraklı Belediyesi şirketi Baybel, Halk Konut projesinin paydaşları oldu. 15 Haziran’da Dilber Apartmanı sakinlerinin oluşturduğu Halk Konut 1 Kooperatifi ile imzaladığımız protokol, projemizin ilk adımı ve can suyu haline geldi. Projemiz, Çiçek Hanım ve Kılıç Apartmanları ile büyüdü” diye konuştu.

“BU GURUR HEPİMİZİN”

7 Ağustos’ta Halk Konut modelini anlatmak için Bilgilendirme Ofisi açtıklarını belirten Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

*27 Eylül tarihi itibariyle bine yakın depremzede vatandaşımız ofisimizden bilgi aldı. 70 site ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Üç ay gibi kısa bir zaman diliminde toplamda on kooperatif ile çalışmaya başladık.

*Bugün imzalayacağımız protokollerle birlikte Halk Konut toplam 409 bağımsız birime ve 66 bin metrekare inşaat alanına ulaşıyor. Bu gurur hepimizin.

*2022 sonuna kadar kurulma aşamasındaki 21 kooperatif projeye dahil olduğunda 3 bin bağımsız birim ve yaklaşık 150 bin metrekare inşaat alanını kapsayacak*

*Depremzede vatandaşlarımızın her biri sağlıklı bir yuvaya kavuşacak. Halk Konut nedir, iki cümleyle sizlere açıklayacağım. Hiç kimsenin siyasi veya ticari rantına teslim olmadan vatandaşın öz gücüyle belediyenin kurumsal gücünün bir araya geldiği konut projesidir. Türkiye’de böyle bir model yok.

*Türkiye bu modeli İzmir’den öğrenecek. Seçim beyannamemde biz Belediye Ana olacak, vatandaşlarımızın yanında şefkatle duracağız demiştim. Halk Konut bunun en güzel örneklerinden biri oldu. İzmir’de belediye ve vatandaş kol kola girerek tarihe geçecek bir imece ortaya koyuyoruz.

*Bayraklı ilçemiz haricinde Buca, Karşıyaka, Çiğli ve Menderes ilçelerimizden de Halk Konut’a talepler gelmesi, dayanışmamızın daha da çok büyüyeceğini gösteriyor.

“ÇARE, BU ÖRNEK İMECEMİZ”

Başkan Soyer ekonominin felakete sürüklendiği böyle zor bir dönemde, Halk Konut projesi ile İzmir’den tüm Türkiye’ye umut olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Herkes şunu bilsin isterim. İzmirliler yoksulluk ve felaketlerden dahi rant elde etmeye çalışanlar karşısında çaresiz değildir. Çare biziz. Çare sizlersiniz. Çare, işte bu örnek imecemiz. Bu can bu bedende oldukça sonuna kadar sizi yalnız bırakmayacağım. Yanınızda olmaya devam edeceğim. İzmir umut olmaya, aydınlık olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal bu işin gemisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaptanının da İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) olduğunu söyleyerek “Deprem siyaset üstü bir mesele. Hem Bayraklı hem Büyükşehir hem de bütün paydaşların çabalarını boş görmeleri bizi üzüyor. Enkaz döneminde de kimin ne yaptığı ortadaydı. Geçici konutlara yerleştirme sürecinde Büyükşehir’in destekleri sorgulanamaz. Depremin üzerinden yaklaşık 2 geçti. Vatandaşımızın kredi borcuyla ilgili sıfır faizli kredi talebimiz vardı. Ne oldu? İki yıl ödemesiz bir kredi alabiliyor muyuz? Hayır. 18 ay sıfır faizli kredi alabiliyor muyuz? Hayır. Depremzedelerin taleplerinin insani ve acil olarak çözülmesi gerek” dedi.

Başkan Soyer hakkında üç ayrı konuda soruşturma izni verilmesine ilişkin de konuşan Serdar Sandal, “Bayraklı olarak, Bayraklı örgütü olarak arkanızda dimdik duracağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ise bugün büyük bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayarak “Bizler depremi gördükten, parasız pulsuz kıyafetsiz kaldıktan sonra, ne olacağız diye düşünürken Başkan Soyer ile karşılaştık. Sonra hep yanımızda oldu başkanımız. Ona çok teşekkür ederim. Bir yolu birlikte açtık. Bize güç kuvvet verdi. Yolunuz yolumuzdur Tunç Başkan, hep yanındayız” şeklinde konuştu.

İZDEDA Başkan Yardımcısı Aytekin Keskin de Halk Konut projesinin binadan ibaret olmadığını belirterek “Uzman psikologlarla komşuluk üzerine eğitim danışmanlığı modeli de uygulanacak. Siz başkanlarımızı asla unutmayacağız. Bize desteğiniz çok önemliydi” diye konuştu.

Halk Konut 6 Kooperatifi Başkanı Vahit Savran ise umutlu ve heyecanlı olduklarının altını çizerek şöyle konuştu: “Bize bu heyecanı yaşatan ve işini aşkla yapan Başkanımız Tunç Soyer’e ve Serdar Sandal’a teşekkür ediyorum. Halk Konut dostluk ilişkilerimizi de güçlendirecek.”

Halk Konut 9 Kooperatifi Başkanı Sevinç Özdemir ise konuşmasında, “Emsal artışımız titizlikle hazırlandı ve meclisten geçti. Derneğimizin kurulduğu ilk günden bu yana Başkanlarımız yanımızdaydı” dedi.

Halk Konut Projesi nedir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., EgeŞehir A.Ş. ve Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.’nin güç birliği oluşturarak hayata geçirdiği Halk Konut projesi, İzmir’deki hasar gören, yıkılan, yıkılacak olan ya da riskli yapı kabul edilen binaların mevcut yapı yönetmeliklerine uygun olarak yeniden yapılması ve yurttaşların konut sahibi olmasını hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, depremzedelerin kendi konutlarını yapabilmesi için vatandaşlara belediye güvencesi ve teknik yardım sunuyor. Model ile pek çok orta hasarlı bina için İzmirlilere destek olunması amaçlanıyor. Halk Konut projesinde görev alan belediye şirketleri, yüzde 1 gibi sembolik bir kar oranı ile kooperatife müteahhitlik hizmetini karşılıksız veriyor.

Dilber, Çiçek Hanım, Kılıç, Onur, Seven, Yeni Ay, Özkanlar 36, Işıl, Öner Bey, Başarı 2-3 Apartmanı sakinlerinin kurdukları kooperatiflerle anlaşma imzalandı. Bu on kooperatifle toplamda 409 bağımsız bölüm inşa edilecek.

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