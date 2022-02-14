İzmir’de hükümet istifa sloganları! Tunç Soyer hükümeti topa tuttu! “İzmir Türkiye’de değil mi?”

İzmir tarihinin 12 milyar liralık maliyetiyle en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu’nun temel atma töreni, binlerce yurttaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapıldı. “Hükümet istifa” sloganının atıldığı törende hükümeti eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ankara’ya seslenmek istiyorum. İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye vatandaşı değil mi? İzmir, 2021’de 133 milyar vergi ödemesine rağmen merkezi yönetimden sadece 3,5 milyar liralık yatırım aldı. 40 verdi, 1 aldı. Asla kabul edilemez” dedi.

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