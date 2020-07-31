İzmir'de iş yerinde çıkan ve bitişikteki dükkanlara sıçrayan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) – İzmir'in Konak ilçesinde, kozmetik satışı yapılan iş yerinde çıkan ve daha sonra yandaki dükkanlara sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gıda Çarşısı'nda bulunan ve toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki kozmetik ürünleri satışı yapılan diğer iş yerlerine de sıçradı.

Küçük çapta patlamaların da olduğu yangında ilk belirlemelere göre 4 iş yeri zarar gördü. Zaman zaman alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve tedavi altına alınan itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.