İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenenlerden birinin cesedi çıkarıldı

İZMİR (AA) – İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyuda gazdan zehirlenen bir kişinin cesedine ulaşıldı. Kuyudaki 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren ve kuyudaki gazdan zehirlenen 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşan ekipler, cesedi kuyudan çıkardı.

Kuyudaki 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Efes Antik Kenti yakınında Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden Nazım Türkeş ve Gürsel Kutlu kuyudaki gazdan zehirlenmiş, fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkarak Selçuk Devlet Hastanesine başvurmuştu. Türkeş ve Kutlu'nun kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, kuyudakilerin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.