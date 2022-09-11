İzmir’de kağıt toplayan yaşlı adama taksi çarptı, kurtarılamadı

Kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İzmir’in Konak ilçesinde kağıt toplayan Gökmen Durmuş (67), ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti..
D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, İsmet Kaplan Mahallesi Fevzipaşa Bulvarı’ndan Basmane Gar istikametine giderken yolun kenarında kağıt toplayan Gökmen Durmuş’a (67), sonra da park halindeki 42 CVT 11 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Durmuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan taksi sürücüsü D.B. ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)