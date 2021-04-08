İzmir'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) – İzmir'in Balçova ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Haydar Aliyev Bulvarı Beşyol Kavşağı'nda, Oğuzhan Dabak (27), 10 AAR 494 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan Dabak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dabak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.