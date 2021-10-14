İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gidiyor

İzmir’de toplu sözleşme masasına oturan Demiryol İş Sendikası ile Metro AŞ arasında anlaşma çıkmayınca sendika grev kararı aldı. Belediye bir açıklama yaparak sendikanın kendi sunduğu taslak dışında hiçbir teklife açık olmadığını belirterek görüşmeyi sona erdirdiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro AŞ ve Türk-İş’e bağlı Demiryol İş Sendikası ile yürütülen toplu iş görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca, sendika 22 Ekim’de grev kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sürece ilişkin bir açıklama yaparak, tüm iyi niyetli adımlar ve sağlanan ciddi iyileştirmelere karşın sendikanın kendi sunduğu taslak dışında hiçbir teklife açık olmadığını belirterek görüşmeyi sona erdirdiğine dikkat çekildi. Büyükşehir, “İzmir Metro AŞ’nin önerdiği zam oranı ortalama yüzde 31.9 dur” denildi.

İzmir’de kent içi toplu ulaşımın önemli unsurlarından Metro AŞ ile Türk-İş bünyesindeki Demiryol İş Sendikası arasındaki toplu iş görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Anlaşma çıkmayınca sendika 22 Ekim’de grev kararı aldı.

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. Açıklamada, toplam 69 maddelik taslağın 60 maddesinde anlaşma sağlandığı, kalan 9 madde üzerinde mutabakat sağlanamadığından sendika tarafından 22 Ekim 2021 günü 05:00’da başlamak üzere grev kararı alındığı hatırlatıldı.

NE KADAR ÜCRET ALACAKLAR?

Belediye tarafından yapılan açıklamada toplu sözleşme teklifinin detayları açıklanarak şunlar söylendi:

“Grev kararına rağmen 13 Ekim 2021 tarihinde yetkili sendikamız SODEMSEN’in çağrısı üzerine yapılan toplantıda, kalan maddeler üzerinde müzakereler sürdürülürken ve işveren tarafça teklifler olumlu yönde revize edilmeye devam edilirken; işçi sendikası sunmuş oldukları taslak dışında hiçbir teklife açık olmadıklarını beyan ederek toplantıyı sona erdirmiştir.

Sunduğumuz tekliflere göre 1 Ağustos 2021 itibariyle evli ve bir çocuklu metro sürücüsünün alacağı en düşük aylık ücret; ikramiye, yol, yemek, eğitim yardımları ve mesailer hariç 5 bin 34 TL, ikramiye dahil 6 bin 150 TL’dir. Bu bilgiler ışığında İzmir Metro AŞ’nin önerdiği zam oranı ortalama yüzde 31.9 dur. En alt maaş gurubunda bu oran yüzde 37.7’dir. Giydirilmiş ücretlere göre artış oranı ise yüzde 43.1 e kadar çıkmaktadır. Yine sosyal haklarda da çok ciddi artışlar öneren bir teklif yapılmıştır.”

İZBAN’DAKİ TOPLU SÖZLEŞME HATIRLATILDI

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunca bilinmesi gereken bir diğer nokta ise aynı sendika ile İZBAN AŞ’de yaklaşık 6 ay önce yapılan toplu sözleşmede sendikanın kabul ettiği artış oranının yüzde 25.1 olduğudur. İzmir Metro AŞ’nin önerdiği teklife göre İZBAN AŞ’deki en alt gurup çalışana göre metro çalışanı yüzde 19.3 daha fazla ücret alacaktır.

Çalışanlarımızın ekonomik düzeylerinin ve refah seviyelerinin artırılması konusunda ne kadar özverili olduğumuz tüm kamuoyunun bilgisindedir. Ancak belediyemizin mali imkanlarının da bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınırlar da zorlanarak tekliflerimiz sürekli revize edilmesine rağmen işçi sendikasının hiçbir geri adım atmaksızın taslaktaki taleplerde ısrarcı olmasını ve nihayetinde sebepsiz yere masadan kalkmasını iyi niyetli bulmamakla beraber; Belediyemizin, Metro çalışanlarının ve İzmir halkının bu koşullarda bir grevi hak etmediğini düşündüğümüzden, sendikanın taslağını yeniden gözden geçirip görüşmeleri sürdürme talebinde bulunması halinde müzakereye açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.” (İHA)

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