İzmir’de öne çıkan İYİ Parti adayları belli oldu

İYİ Parti, milletvekili aday listelerini belirlemek için 15 ilde temayül yoklaması yapma kararı aldı. Dün İzmir’de parti üyeleri temayül yoklamasına katıldı ve dört ayrı ilçede sandık başına gitti.

Toplam 64 adayın yarıştığı İzmir temayül yoklamasının sonuçları İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından açıklandı. 1. Bölge’de İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu birinci sırada yer aldı ve onu sırasıyla Öztürk Keskin, Ülkü Doğan, Ali Topçu, Figen Yıldırım ve Lütfü İlteriş Öney takip etti.

ÇIRAY VE ÖZLALE KATILMADI

2. Bölge’de ise eski İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ilk sırada yer aldı ve onu Arzu Yıldırım, Tamer Cüce, Dinçer Işıktaş, Müjde Harput Apak ve Mümin Yalçınkaya izledi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İzmir’den aday adayı olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, temayül yoklamasına katılmadı. (ANKA)