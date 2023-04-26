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25 Nisan 2023
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İzmir’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Alaturka Online
Alaturka Online


Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, Volkan Süvari, yönetimindeki otomobiliyle seyir halindeyken, arkasından gelen ve plakası öğrenilemeyen bir araç önüne geçerek yolu kapattı.

Araçtan inen kişiler, Süvari’ye tabancalarla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri Volkan Süvari’yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Süvari, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Süvari’nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Volkan Süvari’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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