İzmir’de otomobilin çarptığı çocuk öldü, anne ağır yaralı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Doğuş Caddesi Tarık Akan Kültür Merkezi önünde meydana geldi.

N.E. yönetimindeki otomobil, bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İman Muhaybid’e çarptı.

Kazada anne ile bebek arabasındaki oğlu Cud Massini metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen anne ile oğlu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Cud Massini, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne İman Muhaybid’in de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Cud Massini’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü N.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)