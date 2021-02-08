İzmir'de otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

İZMİR (AA) – İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 7020 Sokak'ta 35 KD 5825 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Samet A. yol kenarındaki polis aracına çarptı.
Kazanın ardından otomobiliyle kaçmaya başlayan sürücüyü polis ekipleri takibe aldı.
Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi 1561 Sokak'ta polis ekiplerince önü kesilerek durdurulan araçtaki sürücü ve Uğurcan A. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen sürücü Samet A'nın 1,91 promil alkollü olduğu belirlendi.
Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, Samet A'ya ayrıca alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.
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