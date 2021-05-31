İzmir'de polisin “dur” ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı

İZMİR (AA) – İzmir’in Konak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Reyhan Ü. idaresindeki 35 KD 5928 plakalı otomobili Boğaziçi Caddesi'nde kimlik kontrolü için durduruldu.

Kimlik gösterdiği sırada polislerin üzerine otomobilini sürerek kaçmaya başlayan Reyhan Ü, bir süre sonra diğer bir kontrol noktasında da durmayarak kaçtı. Bu sırada ekipler otomobilin lastiklerine ateş etti.

Olay yerinden uzaklaşan Reyhan Ü'nün kullandığı araç Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak'ta kaldırıma çarptıktan sonra durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Reyhan Ü'nün 206 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan, kazayı gören Şafak Karasaç, otomobilin virajı dönemeyerek hızlı bir şekilde kaldırıma çarptığını söyledi.

Alkolü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Sürücü Reyhan Ü, ile beraberindeki Ahmet T. işlemler için emniyete götürüldü.