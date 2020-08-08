İzmir'de pompalı tüfekli saldırı sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

İZMİR (AA) – İzmir'in Konak ilçesinde pompalı tüfekle vurulan bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Güney Mahallesi 1142 Sokak'ta Erdi B, Tufan İ. ve Çınar İbru'ya kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheliler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırı sonucu Çınar İbru ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çınar İbru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.