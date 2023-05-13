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13 Mayıs 2023
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İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Yamanlar Mahallesi’nde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker ile F.Ö. ve Ç.Ö pompalı tüfekle yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan çocuk, Karşıyaka’daki özel bir hastaneye, diğer yaralılar F.Ö. ve Ç.Ö de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

13 yaşındaki Teker, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgayı duyup olay yerine gelen taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgaya da çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Çevik kuvvet ekipleri ile Yunus timleri mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Olayı gerçekleştiren zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor. (AA)

Alaturka Online
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