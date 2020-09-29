İzmir'de SMA hastası bebek için voleybol turnuvası düzenlenecek

İZMİR (AA) – Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden 4 takımın katılımıyla, SMA hastası bir bebek için İzmir'de turnuva yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-4 Ekim'de Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek turnuvaya Göztepe, İzmirspor, Karşıyaka ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor katılacak.
Turnuva kapsamında toplanacak tüm bağışlar, "Hamza bebeğin" tedavisinde kullanılacak. Turnuvanın maç programı şöyle:
3 Ekim Cumartesi:
13.00 Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-İzmirspor
16.00 Karşıyaka-Göztepe
4 Ekim Pazar:
13.00 Üçüncülük maçı
16.00 Final maçı
Advertisements