İzmir’de su kesintisi! Buca, Gaziemir ve Karabağlar’da sular ne zaman gelecek? İZSU açıklaması…

İzmir’deki su kesintisi sebebiyle vatandaşlar merakla ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusuna cevap arıyor. İZSU’dan su kesintisiyle ilgili çalışmaların yapıldığına dair açıklama geldi, ancak suların ne zaman geleceği konusu netliğe kavuşmadı.

İZSU: ANA BORU PATLADI, SULAR NE ZAMAN GELECEK BELLİ DEĞİL

Tahtalı Barajı”ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi”ne giden 2200 mm”lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gaziemir, Karabağlar ve Buca”yı etkileyen su kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin net açıklama ekiplerin yapacağı ilk incelemenin ardından belli olacaktır.

BİRÇOK İLÇE ETKİLENDİ

İzmir’deki büyük su kesintisinden, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Menderes ve Konak’ta birçok mahalle etkilendi.