İzmir'de sürücüsü “dur” ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı

İZMİR (AA) – İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis aracındaki bir polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Smyrna Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, T.Ç. yönetimindeki 34 CVP 149 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya çalıştığı sırada park halinde bulunan polis aracına çarptı.
Araçta bulunan polis memuru V.A. yaralandı.
Kaçmaya devam eden şüphelinin otomobili, Adalet Mahallesi 1643 Sokak'ta durduruldu.
Sürücü ve beraberindeki K.K, ekiplerce gözaltına alındı.
Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.
Yaralı polis, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü T.Ç'ye dur ihtarına uymama, tehlikeli araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, seri halde şerit değiştirme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el konuldu.
K.K'ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verildi.