İzmir’de taksi tarifelerine yüzde 7-30 aralığında zam geldi. Taksimetre açılışı 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa, indi-bindi ücreti 10 TL’den 13 TL’ye, kilometre tarifesi ise 5 TL’den 5.5’TL’ye yükseldi. Zam tarifesi önümüzdeki günlerde yürürlüğe konulacak.

İzmir’de taksi tarifelerine zam kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) geçti.

Taksimetre açılışı 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa, indi-bindi ücreti 10 TL’den 13 TL’ye, kilometre tarifesi ise 5 TL’den 5.5’TL’ye yükseldi. Zam tarifesi önümüzdeki günlerde yürürlüğe konulacak.

Zam kararının kasım ayı içerisinde yürürlüğe konması bekleniyor.

‘GEÇ BİLE KALINDI’

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, son olarak 17 ay önce tarife ayarı yaptıklarını söyledi.

Anık, “Biliyorsunuz mazota yüzde 30’un üzerinde zam geldi. Diğer girdilerimize de zam geldi. İzmirliyi ve esnafımızı üzmeyecek şekilde fiyat tarifemizi ayarladık” dedi.

“Yeni fiyat ayarlamamızda indi-bindi ücreti 10 TL’den 13 TL’ye çıktı. Taksimetre açılışı 4.20 kuruştu, 4.50 kuruş oldu” diyen Anık, “Kilometre ücreti ise 5 TL’den 5.50’ye çıktı. Kilometre ücretini de yakıtımızı kurtaracak ölçüde ayarladık. Doğruyu yaptığımıza inanıyorum, tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yüzde 26 civarında ücretler arttı” diye konuştu.

Taksici esnafı Enver Ercan ise, zamlı tarife için “Zam geç bile geldi. Her şeye zam geliyor, mazot 8 TL’yi geçti. Yeniden mazota zam geleceği konuşuluyor. Müşterimiz de bu zamlardan etkileniyor ama şartlar bunu gerektiriyor. Zam önce 10 tane işe gidiyorsak, zam geldikten sonra 6-7 işe gideceğiz” değerlendirmesini yaptı.

‘İZMİR’DE TAKSİ İHTİYACI YOK’

“İzmir’de, İstanbul’da olduğu gibi ne taksi tartışması var ne de taksi ihtiyacımız var” diyen Anık, “İhtiyaç olacaksa bizim günlük olarak taksilerimizin doluluk veya boşluk oranını dijital ortamda görebiliyoruz. Şu anda yüzde 55 doluluk oranıyla çalışıyoruz. İstanbul’da bir kargaşa var, bunu görebiliyoruz. Ne olduğunu belli değil. Herkes ‘Ben haklıyım’ diyor. Bizim ne yaptığımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi de biz de görebiliyoruz. O yüzden bizde ‘Taksi yetmiyor’ gibi herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu. (İHA)



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