İzmir'de tüp patlaması sonucu evde hasar oluştu

İZMİR (AA) – İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin teras katında bulunan tüpün patlaması sonucu hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi 5460 sokakta bulunan 3 katlı binada, Yasin Yaşar'a ait teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı.
O sırada dairede ailesiyle beraber uyuyan Yaşar, binayı terk etti.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda, evde maddi hasar meydana geldi.
Advertisements