İzmir’de turistlerin kabusu oldular! İçkilerine uyuşturucu hap koyup…

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’e gelen bazı yerli ve yabancı turistlerin banka ve kredi kartlarıyla mobil bankacılık şifrelerinin tehdit, darp, korkutma, kandırma, sindirme ya da içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katılarak etkisiz hale getirilip ele geçirildiği yönünde gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, şifrelerini ele geçirdikleri bu kartlardan kendilerine ve birlikte hareket ettikleri kişilere ait birden fazla pos cihazından çekim yapıp mağdurların hesaplarından yüksek meblağda parayı kendi banka hesaplarına transfer ettikleri tespit edildi.

Bu yöntemle uzun süredir birçok kişiyi dolandırıp, yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin bu kazancı da aralarında para transferi ve pos çekimi yapıp paylaştıkları saptandı.

‘GÜN BATIMI’ OPERASYONU

H.A.’nın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik bu sabah ‘Gün Batımı’ adı altında operasyon yapıldı. 12 iş yeri ve 25 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 1’i pos cihazıyla kaçmaya çalışırken 24 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 8 pompalı tüfek kartuşu, 52’si 7,65 mm çapında, 10’u da 9 mm çapında toplam 61 fişek, samuray kılıcı, satır, kelebek bıçak, 25 pos cihazı ve yüklü miktarda para ve altın, müştekilere ait kimlik bilgileri, banka ve kredi kartlarıyla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde aramalarda yapılan hijyen ve kaçak içki gibi konulardaki denetimlerde yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği anlaşılan 5 iş yerine toplam 400 bin lira ceza kesilip mühürlendi. Operasyonda 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

‘HESAPLARINI KONTROL EDİNCE DURUMU FARK ETTİLER’

Mağdurlardan bazılarının polisteki ifadelerinin ise şöyle olduğu belirtildi. Alsancak’ta restoranda, 12 Kasım’da alkol alıp yemek yediğini ve kredi kartından ödeme yaptığını belirten mağdurlardan M.C., “Birkaç defa pos cihazı çekim yapmadı, hata verdi bahaneleriyle işlemlerin tekrarlandığı söylendi.

Ertesi gün uyandığımda içinde iki telefon ve cüzdanının bulunduğu montumun olmadığını fark etmem üzerine yeniden restorana gittim. Oradaki çalışanlar telefonlardan birini verdi, diğer telefon ve cüzdanımı bulmadıklarını söylediler. Bunun üzerine internet bankacılığından hesabımı kontrol ettim. Bir alkollü içki satışı yapılan bayiden rızam dışında 6 bin 200 lira harcama yapıldığını gördüm” dedi.

M.C., ifadesinde içtikleriyle sarhoş olamayacağını, içkisine bir şey katılmış olabileceğini de söyledi. Aynı restoranda alkol alan M.D. de ifadesinde benzer şekilde mağdur edildiğini anlattı. M.D., daha sonra kredi kartının kaybolduğunu ifadesinde belirterek, “Daha sonra başka bir mekana geçtiğimde kartımın kaybolduğunu fark ettim.

İlk oturduğum restorana gidip, kartımı aldıktan sonra hesaplarımdan toplamda 147 bin lira harcama olduğunu tespit ettim” diye konuştu. C.K. de ifadesinde aynı restoranda alkol aldıktan sonra evine gittiğini, hesaplarını kontrol ettiğinde ise rızası dışında ATM’den 5 bin lira çekildiğini, 12 bin lirasının ise bir kısmının pos cihazından, bir kısmının ise başka hesaplara transfer edildiğini fark ettiğini söyledi. (DHA)