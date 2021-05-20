İzmir'de Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) – İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 8 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi