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11 Mayıs 2023
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İzmir’de ulaşıma seçim düzenlemesi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ile İZBAN, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimi nedeniyle sefer saatlerinde düzenlemeye gitti.

Saat 05.00’te göreve başlayacak sandık görevlilerinin ulaşımı için tüm toplu ulaşım araçları, cumartesiyi pazara bağlayan gece 03.30’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Seçimin ardından ise sandık görevlilerinin güvenli şekilde sandık sonuçlarını teslim ederek ulaşımlarını sağlayabilmeleri için toplu ulaşım hizmeti kesintisiz devam edecek.

Sefer saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye “www.eshot.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek. (AA)

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