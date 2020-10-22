İzmir'de “Uygulamalı Çiftçi Okulu” açıldı

İZMİR (AA) – İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Avrupa Birliğinin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamındaki "Uygulamalı Çiftçi Okulu" hizmete girdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi" projesi kapsamında açılan okulun, Urla Azmak bölgesindeki bir mandalina bahçesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

Büyükelçi Meyer-Landrut, ilgili bakanlıklara ve FAO'ya, "geçici koruma altındaki" Suriyelilere yönelik tarımsal istihdam projelerine destek oldukları için teşekkür ederek, sözlerine başladı.

Meyer-Landrut, projenin tarım sektörünün Kovid-19 sürecinden sonra daha büyük önem kazandığına işaret ederek, "Türkiye, şu anda önemli bir kısmı tarımda çalışan 3,8 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mültecilerin öz güvenli ve dirençli olmalarını desteklemek, istihdam edilebilirliklerini artırarak onlara yeni iş olanakları sağlamak önemli." dedi.

Projenin aynı zamanda ev sahibi topluluk üyelerinin istihdamını sağlayacağına da dikkati çeken Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"Suriyeli mülteci akını ile karşı karşıya kalanların yeni ihtiyaçlarla başa çıkarken devlet kurumlarının da desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Proje, diğer girişimlerin yanı sıra, bu ihtiyaçlara doğru müdahalelerle yanıt vermek için oldukça iyi konumlandırıldı. Özellikle, temel faaliyetleriyle Kovid-19 salgınına karşı sektörü doğrudan ve dolaylı olarak destekleme potansiyeli olan bu projenin önemi daha da öne çıkıyor. Bu faaliyetler, tarımsal gıda teknik, mesleki eğitimlerin sağlanması, dil kursları, ücret karşılığı iş programları, iş fuarlarının düzenlenmesini de kapsamaktadır."

Proje kapsamındaki faaliyetler için 10 milyon avro aktarıldığı bilgisini veren Meyer-Landrut, "AB, Türk hükümetinin istihdam alanındaki etkileyici çabalarına, özellikle de yardım programının öncelikli alanları olan mültecilerin tarımsal istihdamına ve eğitim, sağlık ve korumaya yönelik diğer kritik çalışmalara katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır." diye konuştu.

– FAO Türkiye Temsilcisi Gutu'dan teşekkür

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise Uygulamalı Çiftçi Okulu ile insanların hayatının iyi yönde değişeceğine inandığını belirtti.

Projeden faydalananlara seslenen Gutu, "Umarım bu okullarda aldığınız bilgiler ve eğitimler gelecekte size fayda getirecektir. Bu fırsatı kullanarak bu insanların hayatını değiştirmesini sağlayan AB heyetine teşekkür etmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığına bizlerle yakın çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ortaklaşa koyduğumuz bu büyük enerji umarım insanların hayatını değiştirecektir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı AB İşleri ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan dai Türkiye'nin tarım ve ormancılık alanında AB ile projeler yürüttüğüne işaret etti.

Uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çeken Özcan, "Sığınmacılara yönelik ciddi yatırımlar yapılmakta. Bütün bunlara rağmen uluslararası katkı büyük önem taşıyor. Tüm paydaşlarla el ele verip bölgedeki olumsuz etkiyi azaltmaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, katılımcılara mandalina bahçesinde ilk eğitimleri verildi.

– Projenin detayları

Proje 30 aylık sürede Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞ-KUR gibi kuruluşların iş birliğiyle Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Şanlıurfa ve Manisa'da yürütülecek.

Faydalanıcılar arasından seçilecek 3 bin kişiye mesleki eğitim verilecek, 1500 faydalanıcı tarım iş gücü piyasasının talep tarafını desteklemek için uygulamalı çiftçi okulları sistemine dahil edilecek.

Her proje ili için 2 istihdam fuarı olmak üzere toplam 20 istihdam fuarı düzenlenecek.

Ayrıca, 250 faydalanıcı "Küçük Ölçekli Tarım Gıda Şirketleri için Hibe" programı tarafından desteklenecek.