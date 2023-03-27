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27 Mart 2023
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İzmir’de vapur seferleri iptal edildi

Alaturka Online
Alaturka Online

İZDENİZ AŞ’den yapılan açıklamada, özellikle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinde yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 19.00 itibariyle iptal edildiği belirtildi.

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