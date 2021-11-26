İzmir’de ‘yarım simit’ satışı başladı! Yurttaşlar isyan etti!





Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte art arda gelen zamlardan sonra işleri bozulan İzmir'in 15 yıllık gevrekçisi Mahmut Karatay, çareyi ‘yarım gevrek’ satışında buldu. Konak'taki tezgahına "Yarım gevrek satışımız başlamıştır" yazısı asan Karatay, "İnsanlar '2,5 liraya gevrek mi olur' diyerek şikayet etmeye başladı. Mecburen böyle bir uygulamaya geçtik" dedi. Tezgahtan gevrek alan emekli bir yurttaş ise "Bu gidişle çeyrek gevrek satışı bile olur" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #yarımsimit #ekonomi #haber #haberizle #simit #gevrek