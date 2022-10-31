İzmir’de yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren ‘Dezenformasyon Yasası’nı protesto etmek; Bartın maden faciasının da sorumlularının ortaya çıkarılması için İzmir’de yürümek isteyen “Gençlik Örgütleri” adlı oluşumun üyelerine polis müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bu akşam toplanan “Gençlik Örgütleri” adlı oluşumun üyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Fincancı’nın tutuklanmasını protesto etti.
Bartın maden faciasının sorumlularının ortaya çıkarılmasını isteyen ve ‘Dezenformasyon Yasası’nı da protesto eden kalabalık eylemin sonunda Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürümek istedi.
20’YE YAKIN GÖZALTI
Polis yürüyüşe izin vermeyince, gerginlik çıktı. Barikatı aşmak isteyen kalabalığa biber gazlı müdahale eden polisin 20’ye yakın kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. (ANKA)